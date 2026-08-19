Yığılca yolunda arkadan çarpışma: 26 yaşındaki sürücü araçta sıkıştı

Yığılca yolunda arkadan çarpışma

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Yığılca yolu Kavukkavla mevkisinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halindeki araçlar çarpıştı. Olayda 41 EJ 770 plakalı otomobil, arkasından gelen 67 ADK 419 plakalı kamyonete çarptı.

Kurtarma çalışmaları

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Y.Y.E. (26) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hasar ve soruşturma

Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen yetkililer inceleme başlattı; kazanın nedeni ve sorumluluk payları yapılacak soruşturma ile belirlenecek. Yaralının sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi yetkililerce açıklandıktan sonra paylaşılacak.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONETE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI.