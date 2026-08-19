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Alioğlu köyünde veda: kanserle mücadele eden Fatih Koçak yaşamını yitirdi

Alioğlu Köyü'nden 24 yaşındaki Fatih Koçak, kan kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi; cenazesi ikindi namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alioğlu köyünde veda: kanserle mücadele eden Fatih Koçak yaşamını yitirdi

Alioğlu köyünde veda:

24 yaşındaki Fatih Koçak'ın yaşamını yitirdiği haberi, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde büyük üzüntü oluşturdu. Genç yaşta gelen kayıp, ailesi ve çevresinde derin bir yasa neden oldu.

hastalığı ve tedavi süreci:

Bir süredir kan kanseri nedeniyle tedavi gören Fatih Koçak için doktorlar müdahalelerde bulundu; fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

cenaze töreni ve uğurlama:

Fatih Koçak'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alioğlu Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene aile yakınları, arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.

Koçak ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri bu kayıp karşısında büyük bir hüzün yaşarken, mahalle halkı genç için taziye mesajları paylaştı ve aileye başsağlığı diledi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI ALİOĞLU KÖYÜ’NDEN 24 YAŞINDAKİ FATİH KOÇAK...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI ALİOĞLU KÖYÜ’NDEN 24 YAŞINDAKİ FATİH KOÇAK, BİR SÜREDİR MÜCADELE ETTİĞİ KAN KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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