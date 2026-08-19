Güvenlik sınırlarını zorlayan yolculuk: çocuklar sunrooftan çıktı

Diyarbakır'da, trafikte risk oluşturan bir an başka bir aracın kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre dün, Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil hızla sollama yapıyordu. Bu sırada araçtaki iki çocuk, sunrooftan çıkarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

O anlar:

Seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün sollama sırasında izlediği hatalı şerit tercihleri ve aracın üst kısmından dışarı çıkan çocukların görünümü yer alıyor. Görüntüler, olası kazalara davetiye çıkaran davranışların somut bir belgesi niteliğinde.

Riskler ve sorumluluklar:

Sunrooftan çıkan yolcuların araç içinde korunmasız olması, ani fren veya manevra durumunda ağır sonuçlar doğurabilir. Bu tür eylemler hem araç içindeki çocukların can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar. Sürücülerin ve velilerin trafikteki temel kurallara uyması, çocukların araç içinde uygun şekilde bağlanması ve genel trafik güvenliği için alınan önlemlere riayet etmesi hayati önem taşıyor.

Kaydedilen görüntüler, benzer riskli davranışların farkındalığını artırma ve yetkili mercilerin incelemesi açısından önem taşıyor.

DİYARBAKIR'DA ÇOCUKLARIN SUNROOFTAN ÇIKIP YAPTIĞI TEHLİKELİ YOLCULUK, SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.