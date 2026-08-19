Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Güvenlik sınırlarını zorlayan yolculuk: çocuklar sunrooftan çıktı

Diyarbakır-Ergani yolunda hızla sollayan bir otomobilde iki çocuğun sunrooftan çıkarak tehlikeli yolculuk yapması aracın kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenlik sınırlarını zorlayan yolculuk: çocuklar sunrooftan çıktı

Güvenlik sınırlarını zorlayan yolculuk: çocuklar sunrooftan çıktı

Diyarbakır'da, trafikte risk oluşturan bir an başka bir aracın kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre dün, Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil hızla sollama yapıyordu. Bu sırada araçtaki iki çocuk, sunrooftan çıkarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

O anlar:

Seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün sollama sırasında izlediği hatalı şerit tercihleri ve aracın üst kısmından dışarı çıkan çocukların görünümü yer alıyor. Görüntüler, olası kazalara davetiye çıkaran davranışların somut bir belgesi niteliğinde.

Riskler ve sorumluluklar:

Sunrooftan çıkan yolcuların araç içinde korunmasız olması, ani fren veya manevra durumunda ağır sonuçlar doğurabilir. Bu tür eylemler hem araç içindeki çocukların can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar. Sürücülerin ve velilerin trafikteki temel kurallara uyması, çocukların araç içinde uygun şekilde bağlanması ve genel trafik güvenliği için alınan önlemlere riayet etmesi hayati önem taşıyor.

Kaydedilen görüntüler, benzer riskli davranışların farkındalığını artırma ve yetkili mercilerin incelemesi açısından önem taşıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA ÇOCUKLARIN SUNROOFTAN ÇIKIP YAPTIĞI TEHLİKELİ YOLCULUK, SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR...

DİYARBAKIR'DA ÇOCUKLARIN SUNROOFTAN ÇIKIP YAPTIĞI TEHLİKELİ YOLCULUK, SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi