Balkondan sarkınca yakayı ele veren aranan zanlı Karabağlar'da yakalandı

Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Olay, bir vatandaşın apartman havalandırma boşluğunda gördüğü kesilmiş internet kablosu ve sarkıtılmış poşet ihbarı üzerine başladı.

ihbar ve görüntü incelemesi:

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos 2026 tarihinde bir apartman sakini, internet hattında yaşadığı kesinti nedeniyle yapılan kontrolde havalandırma boşluğuna asılı bir poşet ve kesilmiş bir kablo tespit etti ve 112 hattını aradı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve apartman girişini gören kameralardan 168 saatlik görüntü incelemesi yaptı. Görüntülerde, poşetle birlikte binaya giren ve şüphe uyandıran bir kişi belirlendi; yapılan sistem ve saha çalışmaları sonucu şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

yakalama anı ve ele geçenler:

Şüphelinin saklandığı ikamet belirlendi ve düzenlenen operasyonda şüpheli kaçmaya çalışırken ikametin balkonundan aşağı sarkmış vaziyette yakalandı. Otopsi veya ilave bilirkişi bilgisi gerektiren bir unsur bildirilmedi; yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerce bulunanlar arasında 2 kilo 160 gram Pregabalin, 219 adet Exstazi uyuşturucu hap ve şahsın üzerinde 54 adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli 25 yaşındaki S.A. hakkında, Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı ve şahıs adli makamlara sevk edildi. Ayrıca dosyada, şahsın gece vakti silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası kaydının olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışmaların ve adli süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

Uyuşturucu taciri balkondan sarkarken yakayı ele verdi