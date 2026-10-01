E-5'te tehlikeli tercih: otomobilin açık bagajında yolculuk

Olayın görüntülenmesi:

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi E-5 kara yolu üzerinde akşam saat 16.00 sıralarında bir kişinin otomobilin açık bagajında yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu hatta çekilen görüntülerde, bagaj kapağının açık olduğu ve bir kişinin bagaj bölümünde bulunduğu net biçimde görülüyor.

Görüntüde dikkat çekenler:

Kayıt, yoldan geçen bir vatandaş tarafından alındı. Görüntülerde olayın neden gerçekleştiği, araçtaki kişilerin kimlikleri veya sürücünün durumu hakkında bilgi bulunmuyor; araç bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Bagajda seyahat edilmesi, olası düşme ve yaralanma riskini artırmasının yanı sıra trafikteki diğer kullanıcılar için de tehlike teşkil ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiği ve yetkililerin herhangi bir müdahalesi olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Avcılar'da akıl almaz yolculuk, otomobilin açık bagajında yolculuk yaptı