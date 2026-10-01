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Marmaraereğlisi'nde yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı, dronla havadan kaydedildi. Görüntüleri İbrahim Özkan paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:54

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmaraereğlisi'nde yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Marmaraereğlisi'nde yağmur sonrası gökkuşağı:

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede renk cümbüşü oluşturarak dikkat çekti. Olay, kısa süreli fakat etkileyici bir görsel şölen sundu.

Dronla havadan kayıt:

Gökkuşağını fark eden İbrahim Özkan, elindeki dronu kaldırarak manzarayı havadan kayda aldı. Görüntüler, gökkuşağının gökyüzünde oluşturduğu renklerin ve çevresindeki bulutların kontrastını gösterdi.

Gözlemcinin yorumu:

İbrahim Özkan, "Bu muhteşem görüntü karşısında kayıtsız kalamadım. Hemen dronu kaldırdım ve o muhteşem görüntüyü kayıt altına aldım. Çok güzel oldu" dedi.

TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL...

TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE YAĞIŞIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. MUHTEŞEM MANZARAYI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLEYEN İBRAHİM ÖZKAN, ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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