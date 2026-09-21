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Edremit kaymakamı Zafer Engin can dostların bakımını yerinde değerlendirdi

Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen bakım, işleyiş ve planlanan projeleri inceledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Edremit kaymakamı Zafer Engin can dostların bakımını yerinde değerlendirdi

Edremit kaymakamı ziyaretinde merkez çalışmaları yerinde incelendi

Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve başkan yardımcıları ile ilgili birim yetkilileri hazır bulundu.

ziyaretin kapsamı:

Toplantıda merkezde yürütülen hizmetlerin işleyişi, bakım protokolleri ve saha uygulamaları ele alındı. Yetkililer, merkezin kapasitesi ve mevcut koşullar konusunda bilgi vererek, ihtiyaç duyulan iyileştirmeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

merkezde yürütülen çalışmalar ve planlar:

Veteriner İşleri Müdürü Vedat Keleş tarafından merkezin faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Görüşmede, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımların sürdürüleceği vurgulandı.

Ziyaret, merkezdeki mevcut şartların iyileştirilmesi ve can dostların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlama amaçlı değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

EDREMİT KAYMAKAMI ZAFER ENGİN, ÇIKRIKÇI SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE...

EDREMİT KAYMAKAMI ZAFER ENGİN, ÇIKRIKÇI SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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