Efeler'de öğrencilere verimli çalışma rehberi

Efeler Belediyesi gençlerin yanında

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen eğitim destekleri kapsamında, sınav hazırlığındaki öğrencilere yönelik yeni bir adım atılıyor. Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik bir rehberlik programı sunuyor.

Seminerde hangi konular işlenecek:

Programda verimli ders çalışma teknikleri temel başlık olarak ele alınacak. Katılımcılara; zamanı doğru kullanma, planlı çalışma düzeni oluşturma, odaklanma yöntemleri ve motivasyonu sürdürme gibi sınav hazırlık sürecinin kritik noktalarında uygulamaya dönük öneriler sunulacak. Seminer, öğrencilerin kendi çalışma stratejilerini geliştirmelerine ve hedeflerine daha bilinçli adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Katılım bilgileri ve hedeflenen yarar:

Rehberlik ve Danışmanlık Semineri 23 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştirilecek. Etkinliğe 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlar katılabilecek. Seminer, sadece akademik teknikleri aktarmakla kalmayıp, gençlerin sınav sürecini daha planlı ve motive şekilde yönetmelerine yardımcı olacak pratik araçlar sağlamayı hedefliyor.

Efeler Belediyesi, eğitim alanındaki benzer çalışmalarla öğrencilere hem akademik hem de psikolojik destek sunmaya devam ediyor; bu seminer de belediyenin gençlere yönelik kapsamlı rehberlik yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE GENÇLERİN EĞİTİM HAYATINA KATKI SUNAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EFELER BELEDİYESİ, 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARA YÖNELİK "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ" KONULU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SEMİNERİ DÜZENLEYECEK.