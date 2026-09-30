Elazığ ekonomisini sahadan dijitale taşıma sözü

Nurullah Öner projelerini ve ekibini tanıttı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Nurullah Öner, seçimler öncesi düzenlenen aday tanıtım programında projelerini ve çalışma ekibini kamuoyuna sundu. Programa iş dünyası temsilcileri, sektör mensupları, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı; salondaki yoğunluk ve coşkunun dikkat çektiği belirtildi.

Saha temelli hazırlık ve ekip yapısı:

Öner, projelerin masa başında değil doğrudan sahadan çıktığını vurguladı. Farklı sektörlerden, kendi alanlarında deneyimli isimlerden oluşan ekibiyle ilçelere, iş yerlerine ve esnafın yanına gidilerek sorunların birinci elden tespit edildiğini anlattı. Üyelerden alınan dosyaların ve saha ziyaretlerinde ortaya çıkan tespitlerin, hazırlanan projelerin temelini oluşturduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, Elazığ için daha fazlasını yapma kaygısıyla uzun süredir yürütülen bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu:

Programın merkezinde odamızın kurumsal dönüşümüne yönelik dijitalleşme planları yer aldı. Öner, projelerin takvim, gerekçe ve finansal boyutlarıyla ilk 100 günde test edilip uygulanacağını açıkladı. Sunulacak mobil portal üzerinden üyeler, kendi şifre ve kurumsal kimlikleriyle sisteme giriş yaparak birçok işlemi anında dijital ortamda gerçekleştirebilecek; üretim gruplarına erişim sağlanacak ve kamu kurumlarıyla entegrasyon kurulacak.

Yapay zeka entegrasyonuyla ilgili vaatlerde ise üyelerin bürokrasi ve yatırım süreçlerindeki sorunları odaya bildirmesi halinde, 72 saat içinde olumlu-olumsuz veya eksik konularda bilgi verileceği taahhüt edildi.

Temsil, gençlik ve yerinde ekonomi hedefi:

Öner, adaylığın makam hedefiyle ilgili olmadığını, bu yola şehrin ekonomik geleceği için bir sorumluluk hissiyle çıktıklarını tekrar etti. Bu yola makam için çıkmadık. Elazığ'ın insan kaynağı, üretim potansiyeli ve esnafın çalışkanlığının kent stratejisinin merkezinde yer alacağını söyledi. Üniversite mezunu gençlerin kentte kalmasını sağlayacak koşullar oluşturmanın önceliklerinden biri olacağını vurguladı.

Öner, sahada tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin uygulamaya konması gerektiğini belirterek artık daha fazla konuşma değil, daha fazla çalışma zamanı olduğunu ifade etti. Projelerin hayata geçirilmesi durumunda ekipten veya genç bir temsilciden devam etmesi için mücadele edeceklerini ve hedeflerinin dört yıllık dönemde somut dönüşümler sağlamak olduğunu dile getirdi.

Seçim çağrısında bulunan Öner, 3 Ekim tarihine işaret ederek üyelerden mavi pusula ile oy kullanmalarını, iradelerini özgürce sandığa yansıtmalarını istedi. Her durumda üyelerin iradesine saygı duyacaklarını, baskı yapılmadığını ve oy talep etmeden kendilerini anlattıklarını belirtti.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI NURULLAH ÖNER KONUŞMA YAPTI