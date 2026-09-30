Dolar 49,0143 +0,03%
Euro 55,6990 +0,20%
Bist 12.143,34 -1,20%
Altın Gram 6.642,03 +0,84%
EUR/USD 1,1360 +0,11%
Brent Petrol 97,07 +0,95%
--°

Kapalı sulama Emirler'de kıraç arazileri kiraz bahçesine dönüştürdü

Emirler'de kurulan kapalı ve damlama sulama sistemleri yüksek alanlara su taşıdı; ekim alanı yaklaşık iki katına çıkarak kiraz üretimi gelir kaynağı oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kapalı sulama Emirler'de kıraç arazileri kiraz bahçesine dönüştürdü

Kapalı sulama ile araziler üretime açıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde hayata geçirilen kapalı sistem sulama tesisleri, bölgedeki kıraç arazileri üretime kazandırdı. Uygulamanın yaygınlaşması ve damlama sulama teknolojilerinin tercih edilmesiyle su daha verimli kullanılırken, daha önce sulanmayan yüksek kesimler de tarıma açıldı. Sonuç olarak köydeki ekim alanı ve ürün çeşidi önemli ölçüde arttı.

sulanabilir alanın genişlemesi ve üretim artışı:

Kooperatif yetkililerinin verdiği bilgiye göre, geçmişte yaklaşık 5 bin dekar civarında olan ekim alanı, kapalı ve damlama sistemlerinin kurulmasıyla 10-12 bin dekara kadar yükseldi. Bu genişleme, özellikle suya erişimi kısıtlı olan yüksek arazilerin üretime katılmasını sağladı. Damlama sulama sayesinde hem su tasarrufu sağlanıyor hem de verimlilik artışı gözleniyor.

çiftçilerin deneyimleri ve kirazın önemi:

Üreticilerden Muammer Taşdemir, geçmişte yüksek kesimlerdeki tarlara suyun ulaşmadığını anlatarak, buraların "çok kıraç" olduğunu, büyük motorlarla dahi suyu yukarı çıkaramadıklarını söyledi. Taşdemir, damlama sistemine geçilmesiyle işlerin kolaylaştığını ve vatandaşların yüksek arazilere bahçe kurduğunu belirtti.

Bir diğer üretici Zeynep Taşdemir ise sulama imkanlarının artmasının verimi doğrudan yükselttiğini vurguladı. Önceden meyve yetiştirmenin güç olduğu arazilerde şimdi kiraz bahçeleri bulunduğunu ve kirazın köyde önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini aktardı. Bölgede kiraz üretiminin artması, ailelerin gelir çeşitliliğini artırırken yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

Sulama Kooperatifi Başkanı Cengiz Yüksel, kapalı ve damlama sulama uygulamalarının tarımsal üretim alanlarını genişlettiğini ve verimi yükselttiğini ifade etti. Yüksel, suyun daha yüksek arazilere ulaşmasıyla üretim alanlarının ciddi şekilde genişlediğini, bu sayede köydeki tarımsal potansiyelin değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Uygulamanın doğal sonucu olarak Emirler'de kıraç arazi örnekleri kiraz bahçelerine dönüşürken, sürdürülebilir su kullanımı ve modern sulama teknikleri köyün tarımsal profilini değiştirdi. Üreticiler, elde edilen verim artışıyla birlikte kirazı başlıca gelir kaynaklarından biri haline getirdiğini bildiriyor.

NİĞDE&#039;NİN ULUKIŞLA İLÇESİNE BAĞLI EMİRLER KÖYÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSLERİ...

NİĞDE'NİN ULUKIŞLA İLÇESİNE BAĞLI EMİRLER KÖYÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSLERİ, TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMİ ARTTIRDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şemdinli'de bağlarda sezonun ilk üzüm hasadı bereketi başladı
images

Okul çantası, valiz ve bot tamirleriyle esnaf nefes aldı
images

Ticaret 50 milyar doları geçti, enerji ortaklığı yeni rotalar açıyor
images

Sinop’ta çocuklara israfı önleme ve bilinçli tüketim eğitimi veriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bartın'da kaçak titanyum operasyonu: yaklaşık 8 ton ele geçirildi

Bartın ırmağında tekrarlayan köpüklenme tarım ilaçlarını işaret ediyor

Muradiye'de sahada hazırlık ve koordinasyon sınandı

Batman'da durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid: bir tutuklama, bir adli kontrol

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor