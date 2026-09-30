Kapalı sulama Emirler'de kıraç arazileri kiraz bahçesine dönüştürdü

Kapalı sulama ile araziler üretime açıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde hayata geçirilen kapalı sistem sulama tesisleri, bölgedeki kıraç arazileri üretime kazandırdı. Uygulamanın yaygınlaşması ve damlama sulama teknolojilerinin tercih edilmesiyle su daha verimli kullanılırken, daha önce sulanmayan yüksek kesimler de tarıma açıldı. Sonuç olarak köydeki ekim alanı ve ürün çeşidi önemli ölçüde arttı.

sulanabilir alanın genişlemesi ve üretim artışı:

Kooperatif yetkililerinin verdiği bilgiye göre, geçmişte yaklaşık 5 bin dekar civarında olan ekim alanı, kapalı ve damlama sistemlerinin kurulmasıyla 10-12 bin dekara kadar yükseldi. Bu genişleme, özellikle suya erişimi kısıtlı olan yüksek arazilerin üretime katılmasını sağladı. Damlama sulama sayesinde hem su tasarrufu sağlanıyor hem de verimlilik artışı gözleniyor.

çiftçilerin deneyimleri ve kirazın önemi:

Üreticilerden Muammer Taşdemir, geçmişte yüksek kesimlerdeki tarlara suyun ulaşmadığını anlatarak, buraların "çok kıraç" olduğunu, büyük motorlarla dahi suyu yukarı çıkaramadıklarını söyledi. Taşdemir, damlama sistemine geçilmesiyle işlerin kolaylaştığını ve vatandaşların yüksek arazilere bahçe kurduğunu belirtti.

Bir diğer üretici Zeynep Taşdemir ise sulama imkanlarının artmasının verimi doğrudan yükselttiğini vurguladı. Önceden meyve yetiştirmenin güç olduğu arazilerde şimdi kiraz bahçeleri bulunduğunu ve kirazın köyde önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini aktardı. Bölgede kiraz üretiminin artması, ailelerin gelir çeşitliliğini artırırken yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

Sulama Kooperatifi Başkanı Cengiz Yüksel, kapalı ve damlama sulama uygulamalarının tarımsal üretim alanlarını genişlettiğini ve verimi yükselttiğini ifade etti. Yüksel, suyun daha yüksek arazilere ulaşmasıyla üretim alanlarının ciddi şekilde genişlediğini, bu sayede köydeki tarımsal potansiyelin değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Uygulamanın doğal sonucu olarak Emirler'de kıraç arazi örnekleri kiraz bahçelerine dönüşürken, sürdürülebilir su kullanımı ve modern sulama teknikleri köyün tarımsal profilini değiştirdi. Üreticiler, elde edilen verim artışıyla birlikte kirazı başlıca gelir kaynaklarından biri haline getirdiğini bildiriyor.

NİĞDE'NİN ULUKIŞLA İLÇESİNE BAĞLI EMİRLER KÖYÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSLERİ, TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMİ ARTTIRDI.