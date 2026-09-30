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Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları denizde dalga oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen kuvvetli rüzgar denizde dalgalar oluşturdu, vatandaşlar tedbirli olmalı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları denizde dalga oluşturdu

Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları denizde dalga oluşturdu

İstanbul genelinde yapılan uyarının ardından Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eser şekilde kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgar, kıyıdaki gözlemlerde denizde belirgin dalga oluşumuna neden oldu ve bölge genelinde etkinliğini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saate 80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Bu kapsamda vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

Beklenen etkiler ve alınacak önlemler:

Yapılan açıklamada kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi risklere dikkat çekildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç ile direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı olduğu belirtildi. Yetkililer, gerekli tedbirlerin alınmasını ve sahil kesimlerinden uzak durulmasını tavsiye etti.

Sarıyer'de rüzgarın devam ettiği ve denizde dalga oluşumunun sürdüğü gözlemlenirken, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarı ve duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL’DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISININ...

İSTANBUL’DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISININ ARDINDAN SARIYER’DE KUZEY VE KUZEYDOĞU YÖNLERİNDEN ESEN KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. RÜZGARIN ETKİSİYLE DENİZDE DALGALAR OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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