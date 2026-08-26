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Elazığ OSB'de Megaboard yangını 3,5 saatte kontrol altına alındı

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; 5 işçi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ OSB'de Megaboard yangını 3,5 saatte kontrol altına alındı

olay yeri ve ilk müdahale:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard yalıtım fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasasından görüldü ve durumu fark eden çevredekiler yetkililere bildirdi.

Bölgeye kısa sürede sevk edilen ekipler arasında Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe ve belde itfaiye birlikleri ile destek amaçlı TOMA yer aldı. İlk çalışmalarla yangına hızlı müdahale başlatıldı.

söndürme, yaralanma ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın 3,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Olayda toplam 5 işçinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi; yaralıların durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve hasarın tespiti için soruşturma ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

ELAZIĞ’DA YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN 3,5 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA KONTROL ALTINA...

ELAZIĞ’DA YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN 3,5 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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