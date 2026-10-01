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Elazığ'da aniden bastıran sağanak yaşamı etkiledi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını takiben Elazığ'da başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; vatandaşlar tedbir aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da aniden bastıran sağanak yaşamı etkiledi

sağanağın gözle görülür etkileri:

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kısa sürede kapalı alanlara, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle yürüyüşlerini sürdürdü.

Şehir merkezindeki yoğun noktalarda su birikintileri trafiği yavaşlatırken, yayalar alternatif güzergâhlara yöneldi. Kısa süreli olan yağışın yer yer etkili olması, günlük hayatı geçici olarak aksattı.

meteorolojiden gelen uyarı ve riskler:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21/50 kg/m) olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ve düşük kotlu alanlarda yaşayanların tedbirli olmasını, araç sürücülerinin su birikintilerine karşı hızlarını düşürmesini ve ani yağışlarda riskli bölgelerden uzak durulmasını öneriyor.

Vatandaşlar ve yetkililer kısa vadede olası su baskınlarına karşı uyanık kalırken, Meteoroloji yeni bilgilendirmeler yaptıkça halkın dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİDEN YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN, ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE...

METEOROLOJİDEN YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN, ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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