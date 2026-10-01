Manisa'da maden ocağında çökme: kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay ve müdahale:

Manisa'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler, yaralılara müdahale ediyor ve sahada ilk tıbbi müdahaleler yapılıyor. Kurtarma çalışmaları arama kurtarma ekipleri ile çevre birimlerinin koordinasyonunda sürdürülüyor.

Olay yerinde görevli ekipler, öncelikle operasyon alanını güvenli hale getirmek ve olası ikinci bir çökme riskini azaltmak için çalışma yürütüyor. Sağlık ekipleri yaralıların durumuna göre hastaneye sevk işlemlerini organize ediyor.

Güvenlik ve soruşturma:

Maden işletmesi yetkilileri ve ilgili kurumlar sahada inceleme yapıyor. İş güvenliği uygulamalarının durumu ve göçüğün nedenine ilişkin ön tespitler, yetkililer tarafından yapılacak ayrıntılı araştırmaya temel oluşturacak. Olayla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yakın çevrede yaşayanlar ve işçi yakınları bilgilendiriliyor; bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürecin adli ve idari boyutlarının da ele alınacağını bildirdi.

Kurtarma çalışmaları ve sağlık müdahaleleri devam ederken, olayla ilgili gelişmeler geldikçe resmi kaynaklardan teyit edilmiş bilgiler paylaşılacaktır.

Manisa'da maden ocağında göçük: Yaralılar var