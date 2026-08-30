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Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı mevkiinde sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı ve ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı

Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu GA 288 TZ plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Olay yerine intikal eden görgü tanıkları aracın kontrolden çıkarak yol kenarına doğru devrildiğini bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın kesin nedeni ve oluş şekli jandarmanın yapacağı soruşturmayla netlik kazanacak. Yetkililer, sürücülerin özellikle virajlı ve dar yollarda hız ve dikkat kontrolüne önem vermesi gerektiğini hatırlattı.

ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI

ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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