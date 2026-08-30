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Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

Batman Gültepe'de bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı; inceleme ve soğutma çalışmaları sürüyor

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

Sauna bölümünde yangın:

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Müdahale ve olay yerinde yapılan çalışmalar:

Olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ve ilk müdahale sırasında etkilenenlerin toplam sayısının 11 olduğu bildirildi.

Yetkililerin açıklaması ve soruşturma:

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Batman’da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1’inin durumu ağır, 8’inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı." Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BATMAN’DA SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ, 9 KİŞİ...

BATMAN’DA SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ, 9 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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