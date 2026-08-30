Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Karasu sahilinde akıntıya kapılan kişi cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu sahilinde şiddetli akıntıya kapılan bir kişi, Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları ve vatandaşların ortak müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:48

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 18:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karasu sahilinde akıntıya kapılan kişi cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Olayın yeri ve gelişimi:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sahil Park önündeki 9 ve 10 numaralı kuleler arasında denize giren bir vatandaş kısa sürede şiddetli akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Bölgedeki dalga ve akıntı koşulları sonucu şahsın kıyıdan uzaklaştığı ve yardım çağrısında bulunduğu bildirildi.

Müdahale anı ve ekip çalışması:

Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri derhal harekete geçti. Ekipler hem yüzerek hem de jet ski ile bölgeye ulaşarak akıntıya kapılan kişiye müdahale etti. Müdahale sırasında vatandaşların da yardım ettiği, şahsın ekipler tarafından sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldığı ifade edildi.

O anlar, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde şahsın dalgalar arasında kaldığı ve ekiplerin koordineli müdahalesi dikkat çekiyor. Cep telefonu görüntüleri müdahale anının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.

Güvenlik ve farkındalık:

Olay, cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Benzer durumların yaşanmaması için denize girerken akıntı işaretlerine dikkat edilmesi ve cankurtaran talimatlarının izlenmesi gerektiği vurgulanabilir.

SAKARYA&#039;NIN KARASU İLÇESİNDE DENİZDE AKINTIYA KAPILARAK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN BİR KİŞİ...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE DENİZDE AKINTIYA KAPILARAK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN BİR KİŞİ, CANKURTARAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı
images

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yan...
images

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı
images

Ardahan'da köy yangını üç yapıyı yok etti: ahır, samanlık ve ambar küle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor