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Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da Avrupa üçüncüsü oldu

Bulgaristan Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, yarı finalde elenerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da Avrupa üçüncüsü oldu

Gizem Özer'in Sofya performansı:

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Yarı finalde Fransız rakibi Sthelyne Grosy ile karşılaşan Özer, maç sonunda hakem kararıyla 3-2 yenik sayıldı ve podyuma üçüncü olarak çıktı.

Elemelerdeki sonuçlar:

Özer, turnuvaya ilk turda İsveçli Berevan Hassan karşısında hükmen galip gelerek başladı. Son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 skorla geçerken, çeyrek finalde Çek sporcu Barbora Maxova'yı hakemlerden 4-1 oy aldı.

Yarı final maçı ve veda:

Yarı finalde Fransız Sthelyne Grosy ile zorlu bir mücadele veren Özer, maç sonunda puanla 3-2 yenildi. Bu sonuçla Gizem Özer, ülkesine ve memleketi Elazığ'a Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandırmış oldu.

GİZEM ÖZER&#039;DEN BRONZ MADALYA

GİZEM ÖZER'DEN BRONZ MADALYA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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