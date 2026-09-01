Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

Nilüfer'e yeni eğitim merkezi: Celal Gülayan İlkokulu ve Ortaokulu eğitime hazırlanıyor

Nilüfer 23 Nisan Mahallesi'nde tamamlanan 24 sınıflı Celal Gülayan İlkokulu ve Ortaokulu, 772 öğrenciyle 2026-2027'de eğitime başlayacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Nilüfer'e yeni eğitim merkezi: Celal Gülayan İlkokulu ve Ortaokulu eğitime hazırlanıyor

Yeni okulun açılış hazırlıkları tamamlandı

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 sınıflı Celal Gülayan İlkokulu ve Ortaokulu, 772 öğrenci ve yeterli eğitim kadrosuyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete girmeye hazırlanıyor. Hayırsever ile Bursa Valiliği arasında imzalanan 07 Mart 2024 tarihli protokol kapsamında başlatılan çalışmanın inşaat ve çevre düzenleme işleri, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı.

okulun fiziki özellikleri:

Bina, mahalle için planlanan eğitim kapasitesini karşılayacak şekilde dizayn edildi. Yapıda 24 sınıfın yanı sıra bir anasınıfı ve bir çok amaçlı salon bulunuyor. Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip 23 Nisan Mahallesi'nin ilk resmî okulu olma niteliği taşıyan tesis, bölge sakinlerinin yakın dönemde gündeme aldığı altyapı ve eğitim taleplerine cevap verecek şekilde planlandı.

denetim ve katkıların takdimi:

Okul binası ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin tarafından yerinde incelendi. Babası adına okul yaptıran hayırsever Berat Gülayan'a, eğitime sağladığı katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Okulun açılış takvimine uygun şekilde donatılması ve öğretmen atamalarının tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul etmesi planlanıyor.

NİLÜFER İLÇESİ 23 NİSAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN 24 DERSLİKLİ CELAL GÜLAYAN İLKOKULU VE...

NİLÜFER İLÇESİ 23 NİSAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN 24 DERSLİKLİ CELAL GÜLAYAN İLKOKULU VE ORTAOKULU, 772 ÖĞRENCİ VE YETERLİ EĞİTİM KADROSUYLA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akademik yükselişi cübbe ile taçlandırdılar: İnönü Üniversitesi töreni
images

Emirdağ’da yaz Kur'an kursu şampiyonlarına ödül töreni
images

cizre’de 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ve öncelikler belirlendi
images

BEUN'lu akademisyenlerden deprem sonrası binaya girmeyi sorgulatacak erken uyarı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da üç gün sürecek yol düzenlemesi nedeniyle bazı yollar kapatılıyor

Kocaelispor'a genç norveçli takviyesi: Tobias Fjeld Gulliksen sezon sonuna kadar kiralandı

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele geçirildi

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı