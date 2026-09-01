Nilüfer'e yeni eğitim merkezi: Celal Gülayan İlkokulu ve Ortaokulu eğitime hazırlanıyor

Yeni okulun açılış hazırlıkları tamamlandı

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 sınıflı Celal Gülayan İlkokulu ve Ortaokulu, 772 öğrenci ve yeterli eğitim kadrosuyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete girmeye hazırlanıyor. Hayırsever ile Bursa Valiliği arasında imzalanan 07 Mart 2024 tarihli protokol kapsamında başlatılan çalışmanın inşaat ve çevre düzenleme işleri, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı.

okulun fiziki özellikleri:

Bina, mahalle için planlanan eğitim kapasitesini karşılayacak şekilde dizayn edildi. Yapıda 24 sınıfın yanı sıra bir anasınıfı ve bir çok amaçlı salon bulunuyor. Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip 23 Nisan Mahallesi'nin ilk resmî okulu olma niteliği taşıyan tesis, bölge sakinlerinin yakın dönemde gündeme aldığı altyapı ve eğitim taleplerine cevap verecek şekilde planlandı.

denetim ve katkıların takdimi:

Okul binası ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin tarafından yerinde incelendi. Babası adına okul yaptıran hayırsever Berat Gülayan'a, eğitime sağladığı katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Okulun açılış takvimine uygun şekilde donatılması ve öğretmen atamalarının tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul etmesi planlanıyor.

NİLÜFER İLÇESİ 23 NİSAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN 24 DERSLİKLİ CELAL GÜLAYAN İLKOKULU VE ORTAOKULU, 772 ÖĞRENCİ VE YETERLİ EĞİTİM KADROSUYLA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR.