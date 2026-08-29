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Emşav Karadeniz Bölge Başkanlığı 272. anmada şehitleri andı

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı Samsun İlkadım'da vakıf binasında 272'nci anma programını gerçekleştirdi; Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve gaziler için dualar edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emşav Karadeniz Bölge Başkanlığı 272. anmada şehitleri andı

Emşav Karadeniz Bölge Başkanlığı 272. anma programını gerçekleştirdi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftasında düzenlenen anma programlarının 272'ncisi, Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi:

Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve Ağustos ayında şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ile yakınları için dualar edildi. Anmada adı geçen şehitler arasında Can Şencan, Adem Keskin, Asım Kıran, Recep Tokur, Emine Seçil Gökdemir, Gökhan Çavuşoğlu, Ali Öztürk, Yılmaz Dikmen, Kemal Kefeli ve Oktay Uçar yer aldı.

Başkan Bilal Erim'in vurgusu:

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, bu tür anma etkinliklerini her ay düzenli olarak sürdürdüklerini belirtti ve programa katılanlara teşekkür etti. Erim, organizasyonun şehit yakınlarıyla dayanışmayı güçlendirme ve anma geleneğini yaşatma açısından önemine dikkat çekti.

Vakıf binasında gerçekleştirilen anma, katılımcıların bir araya gelerek kayıpları anması ve şehit ailelerine manevi destek sunması açısından anlamlı bir ortam sağladı.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) KARADENİZ BÖLGE BAŞKANLIĞI...

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) KARADENİZ BÖLGE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HER AYIN SON HAFTASI ŞEHİTLER İÇİN DÜZENLENEN ANMA PROGRAMININ 272’NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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