Şehit jandarma er Fatih Çaybaşı'nın hatırası çeşmeyle yaşatıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılındaki programı sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde yapılan temizlik ve dua ile anıldı.

Saldırı ve anma çalışmaları:

2016'da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda güvenliği sağlayan Fatih Çaybaşı şehit oldu. Olayın gerçekleştiği bölgeye, Artvin Off-Road Kulübü tarafından daha önce şehidin anısına bir çeşme yaptırılmıştı.

Kulüplerin katılımı ve tören:

Artvin Off-Road Kulübü, Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü ile Çoruh Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde çeşme ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından şehit için dualar edildi.

Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü Başkanı Murat Çakal, '2016 yılında hain terör saldırısında şehit edilen Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nın anısına Artvin Off-Road Kulübü tarafından yaptırılan çeşmenin temizliğini gerçekleştirdik. Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü, Artvin Off-Road Kulübü ve Çoruh Arama Kurtarma Kulübü olarak; canlarını hiçe sayıp gösterdikleri kahramanlıkla huzur ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan şehitlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz' dedi.

ARTVİN OFF-ROAD KULÜBÜ, ŞAVŞAT OFF-ROAD VE DAĞCILIK KULÜBÜ İLE ÇORUH ARAMA KURTARMA KULÜBÜ ÜYELERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİNDE BÖLGEYE GİDEREK ÇEŞME VE ÇEVRESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.