Dolar 48,8363 +0,06%
Euro 55,7899 -0,16%
Bist 13.269,08 +0,53%
Altın Gram 6.838,51 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,91 +0,52%
--°

Endonezya'nın batı Sumatra bölgesinde sel altyapıyı aksattı: 1 ölü, 4 yaralı

Batı Sumatra'nın Solok ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde ana yol kapandı, arama-kurtarma sürüyor; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Endonezya'nın batı Sumatra bölgesinde sel altyapıyı aksattı: 1 ölü, 4 yaralı

solok bölgesinde şiddetli yağışlar ve selin yol açtıkları:

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok bölgesinde geçen pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. İlk belirlemelere göre selde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay bölgesine intikal eden ekipler, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarına devam ediyor.

ulaşım ve altyapıya etkisi:

Batı Sumatra Emniyet Müdürü Djati Wiyoto Abadhy, selin beraberinde getirdiği kum, kaya ve çamurun Padang ile Solok arasındaki ana yolu kapattığını ve bu nedenle ulaşımda aksamalara yol açtığını açıkladı. Kapalı yol nedeniyle bölgedeki erişim sınırlı hale geldi ve temizleme çalışmaları öncelik kazandı.

hasar tespiti ve müdahale çalışmaları:

Yetkililer, selden etkilenenlerin arasında 11 kamu binası, 21 otomobil ve 7 motosiklet bulunduğunu bildirdi. Arama-kurtarma, tahliye ve temizlik çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yaklaşık 300 ilave polis sevk edildi; ordu, arama-kurtarma ekipleri ve yerel afet yönetim yetkilileri de çalışmalara katılıyor.

Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Endonezya&#039;nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve su baskınlarında 1 kişi hayatını...

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve su baskınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağışlı yolda hız tercihi bariyerle bitti
images

Sapanca'da belgesiz hayvan sevki: 11 küçükbaş için yasal işlem
images

Okulun laboratuvarından atılan kimyasallar çöp konteynerinde patlamaya yol açtı
images

Esenyurt Haramidere'de kaza: ağır yaralanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi

Alanya açıklarında deniz hortumu kıyıya ulaşmadan söndü

Sapanca'da belgesiz hayvan sevki: 11 küçükbaş için yasal işlem

Yağışlı yolda hız tercihi bariyerle bitti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü