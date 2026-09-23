Endonezya'nın batı Sumatra bölgesinde sel altyapıyı aksattı: 1 ölü, 4 yaralı

solok bölgesinde şiddetli yağışlar ve selin yol açtıkları:

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok bölgesinde geçen pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. İlk belirlemelere göre selde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay bölgesine intikal eden ekipler, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarına devam ediyor.

ulaşım ve altyapıya etkisi:

Batı Sumatra Emniyet Müdürü Djati Wiyoto Abadhy, selin beraberinde getirdiği kum, kaya ve çamurun Padang ile Solok arasındaki ana yolu kapattığını ve bu nedenle ulaşımda aksamalara yol açtığını açıkladı. Kapalı yol nedeniyle bölgedeki erişim sınırlı hale geldi ve temizleme çalışmaları öncelik kazandı.

hasar tespiti ve müdahale çalışmaları:

Yetkililer, selden etkilenenlerin arasında 11 kamu binası, 21 otomobil ve 7 motosiklet bulunduğunu bildirdi. Arama-kurtarma, tahliye ve temizlik çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yaklaşık 300 ilave polis sevk edildi; ordu, arama-kurtarma ekipleri ve yerel afet yönetim yetkilileri de çalışmalara katılıyor.

Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve su baskınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.