Erdemli'de kavşakta anlık çarpışma, kaza kameraya yansıdı

kaza yerindeki ilk bilgiler:

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi ile 2008 Sokağın kesiştiği noktada iki araç birbirine çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza anı ve taraflar:

Sokaktan seyir halinde olan H.S. idaresindeki 33 VFD 43 plakalı motosiklet ile caddeden gelen M.G. yönetimindeki 45 AFY 372 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza gerçekleşti. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü, bacağından ve kafasından yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Çevrede bulunan Erdemli Belediyesi personelleri yaralıya ilk anda yardımcı olup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; bacağı kırılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yürüttü. Kaza görüntüleri ve tanık beyanları doğrultusunda soruşturma sürüyor.

SAĞLIK EKİPLERİ BACAĞI KIRILAN YARALIYA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPARAK AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRDI.