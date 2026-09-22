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Erdoğan: savunma sanayi atılımları Türkiye'yi dünya sahnesine taşıdı

Erdoğan, New York'ta '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğinde savunma sanayimizin küresel ölçekte rağbet gördüğünü söyledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 04:54

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan: savunma sanayi atılımları Türkiye'yi dünya sahnesine taşıdı

Erdoğan'ın New York konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğinde konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini vurguladı ve bu alandaki konumun değiştiğine dikkat çekti.

Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir

konuşmanın odağı:

Erdoğan, savunma sanayindeki atılımların hem üretim kapasitesini hem de teknolojik yetkinliği artırdığını belirtti. Mesajının merkezinde, yerli ve milli üretimin güçlenmesiyle birlikte sektörün rekabetçi bir konuma eriştiği vardı.

uluslararası algı ve etkileri:

Etkinlikte dile getirilen görüş, Türkiye'nin savunma sanayisinin artık yalnızca bölgesel değil, küresel aktörler arasında değerlendirildiğine işaret ediyor. Bu söylem, sektörün dış ilişkiler ve ticari iş birlikleri açısından yeni fırsatlar ve algı değişimleri yaratabileceğinin altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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