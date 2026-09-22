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Erdoğan New York'ta diplomasi trafiğini Türkevi buluşmalarıyla yoğunlaştırdı

BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Dr. Patrick Soon‑Shiong'u kabul etti; ikili temaslar ikinci günde de sürdü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 04:28

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan New York'ta diplomasi trafiğini Türkevi buluşmalarıyla yoğunlaştırdı

Erdoğan'ın Türkevi kabulü:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Doktor Patrick Soon‑Shiong'u kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte sürdürdüğü ikili temaslar zincirinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Çok yönlü görüşmeler takvimi:

Erdoğan, ziyareti kapsamında ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el‑Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al‑Khaled Al‑Hamad Al‑Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Daha sonra Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabul edildi. Bu temasların ardından İrakli Kobakhidze ile görüşen Erdoğan, aynı gün içinde Dr. Soon‑Shiong'u da Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmelerin yeri ve devamı:

Türkevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinde ev sahibi olarak kullanılan merkez konumunda oldu. Kabul ve görüşmeler, Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu vesilesiyle yürüttüğü diplomasi temaslarının yoğunluğunu gösteriyor; resmi açıklamalarda görüşmelerin detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOKTOR PATRİCK SOON-SHİONG&#039;U KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOKTOR PATRİCK SOON-SHİONG'U KABUL ETTİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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