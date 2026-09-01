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Erdoğan: Türkiye-Rusya iş birliği derinleşiyor, Akkuyu tamamlanma aşamasında

Erdoğan ile Putin Bişkek'te görüştü; Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre daha ileri olduğunu ve Akkuyu'nun tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan: Türkiye-Rusya iş birliği derinleşiyor, Akkuyu tamamlanma aşamasında

Erdoğan ile Putin Bişkek'te buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Bişkek'te gerçekleşen görüşme, iki ülke ilişkilerinin mevcut durumunu ve ortak projelerin yol haritasını öne çıkardı. Toplantının başlangıcında söz alan Putin, ikili ilişkilerin düzenli olarak değerlendirildiğini belirterek ekonomik iş birliğine verdiği önemi dile getirdi.

Putin'in değerlendirmesi:

Putin, 'Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Etkin bir şekilde karma ekonomik komisyonu faaliyet gösteriyor. Kişisel dikkatiniz sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi yüksek. Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Bunlardan birisi herkesçe planlanan proje Akkuyu Santralinin inşaatı. Rus şirketimize bir talimat verildi. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecektir. Böyle olacaktır. Kültürel ve insani alanda ikimizin de potansiyeli çok yüksek. Rus turistlerin Türkiye’ye gelişi gittikçe artıyor. Geçen sene 2025 yılında 7 milyona yakın turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bugün bu konularda ve diğer önemli konular üzerinde duracağız'

Akkuyu, turizm ve ekonomik gündem:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme fırsatını önemsediklerini ifade ederek, 'Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde' sözünü yineledi. Erdoğan, Rus turistlerin Türkiye turizmi içindeki rolüne dikkat çekti ve Antalya başta olmak üzere turistik bölgelerde Rus ziyaretçilerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Erdoğan ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilişkilerdeki stratejik yerini ön plana çıkardı: 'Şuanda artık Akkuyu Santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun açılışını yapalım diye bekliyoruz. Akkuyu Nükleer Santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz.'

Görüşmede tarım ve enerji alanlarında süregelen iş birliği de ele alındı; taraflar ortak projelerin ilerletilmesi ve ekonomik mekanizmaların etkin çalışması üzerinde durdu. Toplantı, iki liderin hem mevcut projelerin tamamlanması hem de yeni adımlar için koordinasyonu sürdürme kararlılığını gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞME...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞME BAŞLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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