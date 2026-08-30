Erken menopoz sinyallerini önemseyin: 45 yaş altındaki değişiklikleri fark etmek hayati

Erken menopoz sinyallerini erken fark etmek hayatı etkileyebilir

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, 45 yaşın altında menopoz belirtileri yaşayan kadınların zaman kaybetmeden uzmana başvurması gerektiğini vurguluyor. Menopozun doğal başlangıç yaşı konusunda toplumdaki algılar değişse de, bilimsel veriler doğal menopozun dünya genelinde 45-55 yaş aralığında görüldüğünü; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ortalamanın 50-52 olduğunu ve Türkiye'de bu aralığın 48-52 şeklinde bildirildiğini hatırlatıyor.

Belirtiler ve günlük yaşam için öneriler:

Menopoz genellikle perimenopoz adı verilen geçiş döneminde hormon dalgalanmaları ile başlar. Bu dönemde sık görülen yakınmalar arasında sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku sorunları, ruh hali değişiklikleri, vajinal kuruluk ve kemik yoğunluğunda azalma yer alır. İşgören, bu belirtilerin erken fark edilmesinin ve yönetilmesinin en önemli adım olduğunu belirtiyor.

Pratik önlemler olarak uzman, hafif giysiler tercih edilmesini, kafein ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmasını, kemik sağlığı için kalsiyum ve D vitamini alımının gözden geçirilmesini; süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini ve güneş ışığından faydalanılmasını öneriyor. Kalp sağlığını korumak için kan basıncı ve kolesterol kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca sigaranın menopoz belirtilerini şiddetlendirebileceği ve erken menopoza yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı yaklaşımı:

İşgören, hormon dengesini destekleyen besinlerden söz ederek, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balık, fındık ve tohumların faydasına dikkat çekiyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin kilo kontrolüne yardımcı olduğu ve sıcak basmalarını azaltabileceği belirtiliyor. Fiziksel aktivite önerisi olarak ise haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz (yürüyüş, yoga, yüzme gibi) öneriliyor; bu aktivitelerin hem fiziksel hem zihinsel sağlığa katkı sağladığı belirtiliyor.

Menopozun psikolojik etkileri de göz ardı edilmemeli: İşgören, anksiyete veya depresyon belirtileri ortaya çıkarsa meditasyon, mindfulness uygulamaları veya destek gruplarının faydalı olabileceğini söylüyor. Cinsel sağlık için lubrikan kullanımının, egzersizlerin ve partnerle açık iletişimin önemine de dikkat çekiliyor.

Tıbbi seçenekler ve risk değerlendirmesi:

Günlük yaşamı etkileyen yoğun belirtiler söz konusuysa hormon replasman tedavisi gibi tıbbi seçeneklerin doktorla değerlendirilmesi gerektiğini belirten İşgören, bu tedavinin herkese uygun olmadığını ve özellikle meme kanseri öyküsü bulunanlarda risk oluşturabileceğini hatırlatıyor. Bitkisel takviyelerin bazı kadınlarda rahatlama sağlayabileceği ancak bunların da mutlaka doktor onayıyla kullanılmasının önemine vurgu yapılıyor.

Erken menopoz tanımı ve riskler de netleştiriliyor: Menopozun 40 yaşından önce gerçekleşmesi 'prematür menopoz', 40-45 yaş arasındakiler ise 'erken menopoz' olarak adlandırılıyor. Erken menopozun kadınların yaklaşık %5'ini etkilediği, uzun vadede osteoporoz, kalp hastalıkları ve infertilite gibi riskler taşıdığı için erken tanının hayati olduğunun altı çiziliyor.

Risk faktörleri ve düzenli kontrollerin önemi:

Erken menopozda rol oynayan etkenler arasında aile öyküsü, sigara, alkol, düşük fiziksel aktivite, tiroid sorunları, otoimmün hastalıklar, infeksiyonlar, kemoterapi veya radyasyon gibi faktörler sayılıyor. Overlerin alınmasının doğrudan erken menopoza neden olduğu; düşük sosyoekonomik durum, erken yaşta adet görme başlangıcı ve belirli etnik kökenlerin de etkili olabileceği belirtiliyor.

İşgören, menopoz döneminde yıllık jinekolojik muayene, mamografi ve kemik yoğunluğu testleri gibi düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmamasını, böylece osteoporoz ve kalp hastalıkları gibi durumların erken dönemde tespit edilebileceğini vurguluyor. Erken fark edilen belirtilerin uygun yönlendirme ve tedaviyle yönetilebileceği; menopozun bir krizten çok yeni bir yaşam evresi olarak ele alınabileceği hatırlatılıyor.

Özetle: 45 yaşın altında ortaya çıkan menopoz belirtileri ihmal edilmemeli, erken değerlendirme için Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanına başvurulmalı; yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli kontroller ve gerektiğinde tıbbi tedavi seçenekleri birlikte planlanmalıdır.

OP. DR. GÜLBİN DESTİCİ İŞGÖREN