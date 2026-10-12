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Erzincan'da 2026'de 140 km asfalt ve kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, Erzincan İl Özel İdaresi'nin 2026'de 140 km sathi kaplama ve BSK asfalt ile geniş altyapı çalışmaları paylaşıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da 2026'de 140 km asfalt ve kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı

2026 çalışmalarının genel değerlendirmesi:

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılında yürütülen çalışmalar, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile ilgili birim amirleri katıldı ve yıl içinde yapılan işler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

yol, altyapı ve bakım yatırımları:

Sunumda il genelinde tamamlanan çalışmalara ilişkin rakamlar paylaşıldı. Buna göre 2026 yılında 140 kilometre sathi kaplama ve bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin kilometre greyderle yol bakım çalışması ile ulaşım ağının korunmasına yönelik geniş çaplı müdahaleler yapıldı. İçme suyu ve sulama altyapısı kapsamında ise 750 kilometre sulama kanalı temizliği ile yeni içme suyu ve sulama kanalı yapım çalışmaları yürütüldü.

turizm, spor ve yerel projeler:

Toplantıda ayrıca kentin ekonomik ve sosyal potansiyelini artırmaya yönelik projeler değerlendirildi. Bu kapsamda Turizm Master Planı, Ergan Dağı Sıradışı Sporlar Merkezi ve Yeşil Çermik Projesi ile ilgili yürütülen çalışmaların durumu ele alındı. Değerlendirmelerde hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi, projelerin vatandaş yararına sonuçlandırılması hedefleri ön plana çıktı.

hizmet anlayışı ve kurumlar arası iş birliği:

Vali Aydoğdu, toplantıda ilin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına vurgu yaptı; yürütülen çalışmalardan dolayı İl Genel Meclisi üyelerine, birim amirlerine ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine dikkat çeken Aydoğdu, mevzuat gereği anlaşılamayan konuların halkla doğru ve anlaşılır biçimde paylaşılması gerektiğini belirtti. Kurumlar arası uyum ve iş birliği içinde devlet imkanlarının etkin kullanılması yönündeki kararlılık da toplantıda tekrarlandı.

VALİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, İL ÖZEL İDARESİNİN 2026 YILI ÇALIŞMALARININ VE DEVAM EDEN...

VALİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, İL ÖZEL İDARESİNİN 2026 YILI ÇALIŞMALARININ VE DEVAM EDEN PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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