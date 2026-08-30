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Erzincan'da 30 Ağustos töreni: anıt önünde saygı ve kutlama

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kentte kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan'da 30 Ağustos töreni: anıt önünde saygı ve kutlama

Tören alanında anma ve çelenk sunumu:

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, il protokolü, askeri ve sivil erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasının ardından topluca saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, resmi törenlerin geleneksel akışı içinde, toplumsal hafızayı canlı tutan bir anlayışla gerçekleştirildi.

Büyük Taarruz'un önemi ve anma töreninin mesajı:

Törende, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilen Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos'un önemi vurgulandı. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıldı.

Katılımcılar, törenin birlik ve beraberlik mesajını öne çıkardığını; anma ve kutlamaların, geçmişin fedakârlıklarını hatırlatarak gelecek kuşaklara milli bilinç aktarmada rol oynadığını belirtti. Erzincan'daki tören, resmi anma ritüelleri çerçevesinde sükûnet ve saygı ile tamamlandı.

ERZİNCAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMA...

ERZİNCAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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