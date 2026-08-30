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Erzurum'da büyük zaferin 104. yılı törenlerle anıldı

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Havuzbaşı'nda çelenk sunumu, konuşmalar ve hastaneler caddesi'ndeki törenlerle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:34

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da büyük zaferin 104. yılı törenlerle anıldı

Erzurum'da 30 Ağustos törenleri

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Büyük Zaferin 104’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenlerle kutlandı. Gün, sabah Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

tören programı:

Çelenk töreninin ardından etkinlikler Hastaneler Caddesinde sürdü. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla resmî olarak başlatıldı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına yapılan konuşmalar katılımcılara iletildi.

gösteriler ve katılımcılar:

Programda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile halk oyunu ekiplerinin gösterileri yer aldı. Etkinlikler, geçit töreni ile sona erdi. Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, anma ve kutlama programlarında tarihî zaferin önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlikler boyunca hem resmî protokolün hem de halkın yoğun ilgisi gözlendi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ ERZURUM&#039;DA DÜZENLENEN TÖRENLERLE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ ERZURUM'DA DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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