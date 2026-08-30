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Erzurum'da dolu kısa sürede sağanağa dönüştü, yaşamı etkiledi

Erzurum kent merkezinde öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak, hazırlıksız vatandaşları zor durumda bıraktı; trafikte aksamalara neden oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da dolu kısa sürede sağanağa dönüştü, yaşamı etkiledi

olayın gelişimi:

Erzurum kent merkezinde birkaç gündür yer yer görülen yağışların ardından öğleden sonra aniden dolu yağışı başladı. Kısa sürede etkisini gösteren dolu, daha sonra yoğun sağanak halini alarak şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gözlemlere göre dolu ile başlayan yağış bir anda sağanak şeklinde devam etti, bu değişim özellikle açık alanlarda ve trafiğe çıkanlarda hazırlıksız yakalanmalara yol açtı.

vatandaşların tepkisi ve yaşanan aksaklıklar:

Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, yağmur ve doludan korunmak için yakınlardaki dükkanlara, taşıt altlarına veya binalara sığındı. Trafikte aksamalar yaşanırken, ıslak zeminde meydana gelen görüş azlığı ve kayganlık küçük çaplı kazaları beraberinde getirdi.

Olay sırasında yetkililer ve vatandaşlar, ani yağışın günlük hayat ve ulaşım üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tedbir alındığını belirtti.

meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Tahminlere göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek ve rüzgar doğudan ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Vatandaşlara ani yağışlara karşı tedbirli olmaları, araç kullananların hızlarını ve takip mesafelerini artırmaları, ayrıca açık alanlardaki etkinliklerin hava koşulları dikkate alınarak planlanması öneriliyor.

ERZURUM’DA YAĞMUR VE DOLU KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLDU. YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR...

ERZURUM’DA YAĞMUR VE DOLU KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLDU. YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR, YAĞMUR VE DOLUDAN NASİBİNİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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