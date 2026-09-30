Erzurumspor başkanı Dal'dan şeffaflık vurgusu: kulübün menfaati önceliğim

Erzurumspor başkanı Ahmet Dal'ın açıklaması

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında isminin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Dal, süreci şeffaf şekilde takip ettiğini ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

sevk gerekçesi ve hesabın geçmişi:

Açıklamada, incelemeye konu olan platform üyeliğinin yıllar öncesine dayandığı ve hesabın müsabakaları takip etmek ve izlemek amacıyla açıldığı ifade edildi. Dal, söz konusu hesabı uzun yıllar aktif kullanmadığını, işlemlerin ise yönetim kurulu üyeliği dönemine denk geldiğinin anlaşıldığını belirtti. TFF'nin açıklamasına göre sevkler, son 5 yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde yöneticilik yapan isimleri kapsıyor.

şeffaflık, kasıt iddiası ve camiaya mesaj:

Başkan Dal, Erzurumspor'un menfaatlerine yönelik herhangi bir kastın söz konusu olmadığını vurguladı. Dal, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da belirttiği gibi geçmişe dönük olarak yöneticilere bu konuyla ilgili disiplin ihlali uyarısının yapılmadığını kaydetti ve "şahsım açısından da herhangi bir kasıt veya Erzurumspor’un menfaatlerine aykırı bir amaç kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Dal, sürecin duyulmasının ardından kendisine ulaşan, mesaj gönderen ve desteklerini ileten spor camiasındaki dostlara, hemşehrilere ve taraftarlara teşekkür etti. Ayrıca camiayı bilgilendirme taahhüdünde bulunarak, "Büyük Erzurumspor camiamız ve kıymetli taraftarlarımız müsterih olsun. Bizi tanıyanlar bilirler ki yöneticilik ve başkanlık yaptığım süre boyunca Erzurumspor’un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum" ifadelerini kullandı.

Başkan, bundan sonra da kulübün itibarına zarar verecek herhangi bir düşünce, eylem veya fiilin içinde bulunmayacağını belirterek sürecin şeffaflıkla takip edileceğini ve gelişmelerin camiayla paylaşılacağını söyledi.

ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL