Basın sözcüsü Emir Akpınar'dan bahis iddialarına net yanıt

Emir Akpınar'ın açıklaması:

Bugün akşam saatlerinde TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanan Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, hakkındaki iddiaları açıkça reddetti.

Açıklamanın temel noktaları:

Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada "Kayserispor’da yönetici olarak görev yaptığım dönemde bahis oynadığım yönündeki iddia tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. Şahsına yönelik gerçek dışı değerlendirmelerin hangi bilgiye ve kimlerin yönlendirmesine dayandığının ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Basın sözcüsü ayrıca "Gerçekler kısa süre içerisinde resmi kayıtlarla ortaya çıkacaktır." diyerek, sürecin resmi kayıtlarla netleşeceğine işaret etti.

Hukuki adımlar ve itibar vurgusu:

Akpınar açıklamasında, "Bu süreçte gerçeğe aykırı bilgi veren, yanlış yönlendirmede bulunan ve şahsımın itibarını zedeleyen kişilerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadesine yer verdi. Bu sözlerle, itibarına zarar verenlere karşı hukuki yollara başvuracağının sinyalini verdi.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması ve PFDK'ya sevk süreci devam ederken, tarafların sunacağı resmi belgeler ve kurul kararları olayın seyrini belirleyecek. Akpınar'ın açıklaması, iddialara ilişkin karşı cephedeki ilk resmi tepki niteliğinde oldu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NCA (TFF) YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE BASIN SÖZCÜSÜ EMİR AKPINAR, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "KAYSERİSPOR’DA YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPTIĞIM DÖNEMDE BAHİS OYNADIĞIM YÖNÜNDEKİ İDDİA TAMAMEN ASILSIZDIR" DEDİ.