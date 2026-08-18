Erzurumspor Galatasaray randevusu öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Maç, 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da ev sahibi ekip tarafından oynanacak.

antrenman detayları:

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, taktik ve kondisyon çalışmalarından oluştu. Uygulanan program, oyuncuların maç temposuna hazırlanmasına yönelik planlandı.

gelecek idman ve takvim:

Takım, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Dadaşlar, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını 20 Ağustos Perşembe gününe kadar sürdürecek.

sakatlık ve kadro durumu:

Maç öncesinde mavi-beyazlı ekipte eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor, bu da teknik heyete tam kadro çalışma imkanı sağlıyor.

NARİMAN AKHUNDZAZA (SOLDA), FESTY EBOSELE (SAĞDA)