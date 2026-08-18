Trabzonspor hazırlıklarını hızlandırdı: Ferencvaros maçı öncesi taktik prova

Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırlayacağı Ferencvaros karşılaşması öncesi antrenmanlarına devam etti. Çalışmalar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı.

Antrenmanda neler yapıldı:

Seans saat 18.00'de başladı. Oyuncular dinamik ısınmanın ardından yoğun bir 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise müsabakaya dönük taktiksel uygulamalara ağırlık verildi; takım set organizasyonları ve pozisyon yerleşimleri üzerinde prova yapıldı.

Basın programı ve süreç:

Trabzonspor hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek. Maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile takım kaptanı Stefan Savic, yarın saat 16.30'da maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarının karşısına çıkarak soruları yanıtlayacak.

Rakip ekip Ferencvaros cephesinde ise Teknik Direktör Balazs Borbely ve bir futbolcu, aynı gün saat 19.15'te stadyumda düzenlenecek basın toplantısında yer alacak.

BORDO-MAVİLİLER, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI FERENCVAROS MÜSABAKASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.