Sivasspor'da orta saha takviyesi: Musah Mohammed ile 2+1 yıllık anlaşma

transferin resmi duyurusu:

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında orta saha hattına takviye yaptı. Kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Açıklamada genç futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dilenirken kulüp sosyal medyasında "Hoş geldin Musah" mesajına yer verildi. Yönetim, yapılan bu hamlenin kadro derinliğine olumlu katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Sözleşme detayları ve kulüp iletişimi:

Sivasspor'un paylaştığı bilgiye göre sözleşme süresi 2+1 yıl olarak belirlendi ve kulüp resmi kanallardan transferi taraftarlara duyurdu. Yapılan açıklama kısa ve net bir hoş geldin mesajı ile sonlandırıldı.

takım dinamikleri ve beklentiler:

Trendyol 1. Lig öncesi kadro yapılanmasını sürdüren ekip, bu transferle orta saha rotasyonuna yeni bir seçenek eklemiş oldu. Yönetim ve teknik heyetin, Musah Mohammed'ten özellikle yoğun sezon programında katkı beklediği aktarılıyor.

Sezon başlangıcına kadar sürecek hazırlık döneminde genç oyuncunun takıma adaptasyonu ve forma rekabetine dahil olması, Sivasspor'un orta saha planlamasında belirleyici olacaktır.

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