Erzurumspor orta sahasına Cardoso dokunuşu: iki yıllık sözleşme

transferin detayları:

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre, 32 yaşındaki futbolcu son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyiyordu ve kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

kariyer ve istatistikler:

Cardoso, profesyonel kariyeri boyunca Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formalarını terletti. Kayserispor döneminde Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplam 166 karşılaşmada görev aldı; bu maçlarda 27 gol ve 29 asist üretti, ayrıca 31 kez sarı kart gördü.

Transferin resmi duyurusunun mavi-beyazlı kulüp tarafından önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor. Kulüp kaynakları ve TFF kayıtları, anlaşmanın resmiyet kazanması yönündeki bilgileri doğruluyor.

URUMSPOR FK, MİGUEL CARDOSO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI