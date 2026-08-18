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Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi: ilk hafta tezahüratları soruşturuluyor

Trendyol Süper Lig açılışında Amed'e 3-0 yenilen Erzurumspor FK, maçtaki 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi: ilk hafta tezahüratları soruşturuluyor

müsabaka ve sevk:

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK müsabakasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, ev sahibi ekip ve misafir takım hakkında disiplin süreci başlattı. Karşılaşma, 16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde oynandı ve 3-0 sonuçlandı. TFF açıklamasına göre Erzurumspor FK, maçta gerçekleşen "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

sevk gerekçesi:

Açıklamada, Erzurumspor FK'nın sevk gerekçesi olarak Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca söz konusu tezahüratın gösterildiği belirtildi. Hukuk Müşavirliği'nin tespitleri doğrultusunda PFDK'ya iletilen dosyada, iddiaların incelenmesi ve disiplin sürecinin işletilmesi hedefleniyor.

Amed Sportif Faaliyetler'e yöneltilen iddialar:

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler hakkında ise birden fazla gerekçe ile sevk kararı alındı. TFF duyurusuna göre Amed Sportif Faaliyetler, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" iddialarıyla PFDK'ya gönderildi. Her iki kulubün dosyaları PFDK'da değerlendirmeye alınacak ve kurulun kararları bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA DEPLASMANDA AMED SPORTİF FAALİYETLER’E 3-0 MAĞLUP OLAN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA DEPLASMANDA AMED SPORTİF FAALİYETLER’E 3-0 MAĞLUP OLAN ERZURUMSPOR FK, KARŞILAŞMADAKİ "ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT" NEDENİYLE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU’NA (PFDK) SEVK EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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