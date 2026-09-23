Eş-Şara New Jersey şakasıyla Trump’a mesaj gönderdi: Golan Suriye toprağıdır

Eş-Şara Atlantic Council panelinde dış politika önceliklerini açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu kapsamında Atlantic Council tarafından New York’ta düzenlenen panelde iç ve dış politikaya dair ayrıntılı değerlendirmeler yaptı. Oturumu ABD’li eski diplomat Brett McGurk yönetti; Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Atlantic Council Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mücahid Ören toplantıyı takip etti.

Golan, Trump görüşmesi ve İsrail müzakereleri:

Eş-Şara, panelde yaptığı konuşmada Golan Tepeleri’nin BM kararlarına göre Suriye toprağı olduğunu ve devredilemeyeceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin anekdot olarak, Trump’a şakayla karışık olarak "New Jersey senin mülkiyetinde, istersen orayı İsrail’e ver ama Golan senin değil" dediğini aktardı. Eş-Şara, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan temaslarda bazı turlarda "yüzde 90" düzeyinde yaklaşımlar olduğunu ancak İsrail tarafının geri adım attığını belirtti.

Görüşmelerde önceliğin 8 Aralık 2024 sonrası işgal edilen alanlardan çekilme ve güvenlik düzenlemeleri olması gerektiğini söyleyen eş-Şara, bu adımlar gerçekleştirilmeden kalıcı çözümlere ulaşılamayacağını ifade etti.

Yabancı askerî varlık, Rusya ve ABD çekilmesi:

Yabancı askerî varlığa ilişkin sorulara yanıt veren eş-Şara, Türkiye’nin Suriye’ye girişini sınır güvenliği ve bölgede yaşanan olağanüstü çatışma şartlarına bağladı. Kuzeybatıdaki Türk askeri varlığında ve üslerde azalma olduğunu, Ankara ile söz konusu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Eş-Şara, "Ülkemizdeki her türlü yabancı askeri varlık meclis onayına tabi olmalı" şeklinde konuştu.

Rus askeri noktalarının sayısının 170’ten 2’ye düşürüldüğünü ve bu noktaların eğitim merkezine dönüştürülmesi için müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi. ABD askerlerinin çekilme sürecini ise "en başarılı ve düzenli tahliye" olarak nitelendirdi.

Geçiş dönemi, anayasa ve iç politika hedefleri:

Eş-Şara, geçiş döneminin 5 yıl olarak belirlendiğini ve bu sürede yeni anayasa çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin kalıcı bir yönetim modeline dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan eş-Şara, "Şartlar gerektirirse ve halkımızın güvenliği için gerekirse gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaktan çekinmem" diyerek olası adaylık sinyali verdi.

Kürtlerin kültürel ve dil haklarını güvence altına alan 13 sayılı kararnamenin yeni anayasaya dahil edileceğini, terör örgütü SDG’nin feshedilerek devlet kurumlarına entegre edildiğini kaydetti.

Bölgesel projeler ve kayıp şahıslar:

Şara, Irak ile petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi ve liman bağlantıları gibi stratejik projelerin yürütüldüğünü; Lübnan’da devlet otoritesinin ve silah kontrolünün sağlanmasını desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, ABD’li gazeteci Austin Tice dahil kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan ulusal heyetin uluslararası uzmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Paneldeki açıklamalar, Suriye yönetiminin dış ilişkilerde önceliklerini ve iç politikada planladığı dönüşümlere ilişkin çerçeveyi ortaya koydu; eş-Şara hem müzakere sürecinde ilerleme iddialarını hem de egemenlik ve hukuk vurgusunu öne çıkardı.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81'İNCİ GENEL KURULU MARJINDA ATLANTİK KONSEYİ TARAFINDAN NEW YORK'TA DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI PANELDE KONUŞTU.