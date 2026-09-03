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esenyurt'ta dolmuş şoförünün otobüsün önünü kapattığı anlar kamerada

Esenyurt'ta dolmuş şoförü, Doğan Araslı Bulvarı'nda İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engelledi; yolcular tepki gösterdi, olay kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

esenyurt'ta dolmuş şoförünün otobüsün önünü kapattığı anlar kamerada

Esenyurt'ta dolmuşun İETT otobüsünü engellediği anlar:

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir dolmuş sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoluna devam eden İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı. Bu manevra, otobüs sürücüsünün farklı yönlere yaptığı tepkisel hamlelerle karşılandı.

müdahale ve manevraların görüntüleri:

Olay sırasında otobüs sürücüsünün yoluna devam edebilmek için yaptığı manevralara rağmen, dolmuş sürücüsünün aracıyla tekrar tekrar otobüsün önünü kapattığı görüldü. Bazı anlarda otobüs durağa yanaşıp yolcu almak isterken ilerlemeyip beklemek zorunda kaldı; zaman zaman dolmuşun ani frenleri nedeniyle otobüse çarpma girişimi izlenimi veren anlar kaydedildi.

yolcuların tepkisi ve kayıt:

Yaşananlar, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcuların duruma tepki gösterdiği, tartışma veya fiziki temas olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmadığı görülüyor. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini neden engellemeye çalıştığı ise şu an için bilinmiyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya işlem bilgisi paylaşılmadı. Görüntülerdeki kareler, trafikte benzer davranışların yol güvenliğini nasıl etkilediğine dair tartışmaları ve yolculardaki rahatsızlığı gözler önüne seriyor.

Esenyurt&#039;ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti: Yolcular tepki gösterdi

Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti: Yolcular tepki gösterdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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