Esenyurt'ta trafikte saldırı anı kamerada: araçtan inip başka sürücüye saldıran kişiye ceza

Esenyurt'ta trafikte saldırı anı kamerada

Esenyurt'ta trafikte yaşanan bir tartışma, sürücünün aracından inip başka bir sürücüye saldırmasıyla büyüdü. Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki kameralar ve araç içi kayıtlarında yer aldı; görüntülerde tartışmanın araç takibi sonrası kavgaya dönüştüğü görülüyor.

Soruşturma ve tespit:

Olayın ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri şüpheli grubu tespit etti. Yapılan tespitlerde sürücü ve yolcuların İ.K, İ.K ve Y.K olduğu belirlendi ve ekipler tarafından kimlikleri saptandı.

Kesilen cezalar ve işlemler:

Sürücüye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak ve yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları maddelerinden toplam 182 bin 492 TL para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ve yolcusu İ.K ve İ.K hakkında adli işlem yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanıp şahıslar Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir.

ESENYURT’TA TRAFİKTE ARACINDAN İNEREK BAŞKA BİR SÜRÜCÜYE SALDIRAN ŞAHSA TOPLAM 182 BİN 492 TL PARA CEZASI KESİLDİ.