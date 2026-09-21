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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımında operatör kıl payı kurtuldu

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkımda kısmi çökme oldu; beton blokların düştüğü iş makinesi operatörü yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımında operatör kıl payı kurtuldu

Olayın kısa özeti:

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren çok katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Yıkım işlemi sırasında, binanın üst katlarından kopan beton parçaları ve moloz yığınları aşağıya düştü.

Yıkım anı ve operatörün durumu:

Yıkımı gerçekleştiren iş makinesinin üzerine düşen beton bloklar, aracın büyük bölümünü etkiledi. Araçta bulunan operatör şans eseri yara almadan kurtuldu; olay sırasında ciddi bir yaralanma bildirilmedi.

Hasar ve süreç:

Beton blokların altında kalan iş makinesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın hangi nedenle gerçekleştiği henüz belirlenemedi ve detaylar netleşmedi.

Olay, kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan yıkım süreçlerinin ve iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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