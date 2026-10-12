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Eşinin 15 yıllık karavan hayalini 3 yılda gerçeğe dönüştürdü

Mücahit Güller, 2004 model Magirus'u üç yılda karavana çevirip eşinin 15 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü; araç düğünde gelin arabası oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eşinin 15 yıllık karavan hayalini 3 yılda gerçeğe dönüştürdü

Dönüşüm süreci:

Karabük'te dünyaevine giren Mücahit Güller ve eşi Rukiye Kabadayı, uzun soluklu bir hayali kendi emekleriyle gerçeğe dönüştürdü. Antalya'da mobilyacılıkla uğraşan Güller, mesleki birikimini kullanarak 2004 model Magirus marka aracı karavana çevirmeye başladı.

Projeye kendi imkanlarıyla başlayan çift, aracın iç düzenlemesi ve mobilya işlerini birlikte yürüttü. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada ahşap işçiliği, depolama çözümleri ve yaşam alanı düzenlemeleri ön plandaydı; tüm detaylar çiftin el emeğiyle şekillendi.

Düğün günü ve çiftin sözleri:

Uzun ve meşakkatli çalışmanın sonunda ortaya çıkan karavan, çiftin düğününde gelin arabası olarak kullanıldı. Bu seçim, projeye duygusal bir boyut katarken çiftin hayalini birlikte kutlamalarının simgesi oldu.

Rukiye Kabadayı, "Hayalim çok uzun yıllardır vardı. On beş yıl öncesine dayanır. Bir şekilde yollarımız kesişti ve eşimle böyle bir sürece girdik. Bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık ve başardık." diye konuştu.

Mücahit Güller ise, "Aracımız 2004 model Magirus. Karavana kendi imkanlarımızla çevirdik. Mobilyacıyız biz de. Gelin arabası yaptık. Yıllardır hayalimizdi. Zor olanı başardık. Gelini aldım, gidiyorum. Bu süreç 3 yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

Çift, emeğiyle hayata geçirdikleri karavanla yeni hayatlarına adım attı; proje hem bir meslekî başarı hem de paylaşılmış bir hayalin somutlaşması olarak kayda geçti.

KARABÜK’TE DÜNYAEVİNE GİREN MÜCAHİT GÜLLER, EŞİNİN 15 YILLIK KARAVAN HAYALİNİ 3 YILDA KENDİ...

KARABÜK’TE DÜNYAEVİNE GİREN MÜCAHİT GÜLLER, EŞİNİN 15 YILLIK KARAVAN HAYALİNİ 3 YILDA KENDİ İMKANLARIYLA 2004 MODEL MAGİRUS’U KARAVANA DÖNÜŞTÜREREK GERÇEKLEŞTİRDİ VE DÜĞÜNLERİNDE GELİN ARABASI OLARAK KULLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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