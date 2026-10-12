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Kış düzeniyle Talas'ta mesire ve kültür tesisleri yeni saatlerle hizmette

Talas Belediyesi, kış düzenlemesiyle Zincidere 100. Yıl ve Ali Dağı mesire alanlarını 08.00-21.00, müze ve kültür tesislerini 10.00-18.00 saatleriyle açtı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kış düzeniyle Talas'ta mesire ve kültür tesisleri yeni saatlerle hizmette

Talas'ta kış dönemi çalışma saatleri yürürlüğe girdi

Talas Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle ilçeye bağlı mesire alanları, müze ve kültürel tesislerde kış dönemi çalışma saatleri uygulanmaya başladı. Karar, hem doğa içinde dinlenme imkânı arayanları hem de kültürel mekanları ziyaret etmek isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

mesire alanları ve saatleri:

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ile Ali Dağı Mesire Alanı, kış dönemi boyunca 08.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu düzenleme, gündüz ışık koşullarının azalması ve düşük sıcaklıkların etkisini göz önünde bulundurarak alınmış bulunuyor.

müze ve kültür tesisleri:

Talas’ın kültürel mirasını ve tarihini yansıtan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi ve Mevlana Meydanı Gün Evi ise ziyaretçilerini kış döneminde 10.00-18.00 saatleri arasında ağırlayacak. Bu saat düzenlemesi, ziyaretçilerin güvenli ve verimli bir ziyaret yapabilmesi amacıyla belirlendi.

Talas Belediyesinin uygulaması, ilçedeki sosyal yaşamı ve kültürel faaliyetleri kış aylarında da sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Belirlenen saatler çerçevesinde belediyeye bağlı tesisler hizmet vermeye devam edecek ve vatandaşlara hem dinlenme hem de kültürel etkinliklere erişim imkânı sağlanmış olacak.

TALAS BELEDİYESİ&#039;NE BAĞLI MESİRE ALANLARI, MÜZELER VE KÜLTÜREL TESİSLERDE KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA...

TALAS BELEDİYESİ'NE BAĞLI MESİRE ALANLARI, MÜZELER VE KÜLTÜREL TESİSLERDE KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ UYGULANMAYA BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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