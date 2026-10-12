Dolar 49,3311 +0,14%
Euro 55,2012 +0,02%
Bist 12.155,69 -0,90%
Altın Gram 6.660,69 -0,40%
EUR/USD 1,1187 -0,17%
Brent Petrol 105,67 +0,91%
--°

Kabin içi power bank patlaması sonrası IndiGo uçağı Haydarabad'a acil iniş yaptı

11 Ekim 2026'de Delhi–Chennai seferindeki IndiGo uçağı, kabinde patlayan power bank nedeniyle kabin ekibinin müdahalesiyle Haydarabad'a acil iniş yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kabin içi power bank patlaması sonrası IndiGo uçağı Haydarabad'a acil iniş yaptı

Kabin içi power bank patlaması sonrası IndiGo uçağı Haydarabad'a yönlendirildi

Hindistan'da 11 Ekim 2026 tarihinde Delhi'den Chennai'ye gitmekte olan IndiGo seferi 6E 6115, kabinde bulunan bir taşınabilir şarj cihazının (power bank) patlaması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, uçakta kısa sürede duman ve kıvılcım görülmesiyle başladı ve kabin ekibi hızlı müdahalede bulundu.

olay anı ve müdahale:

Uçakta patlayan cihazın ardından kabin görevlileri duruma anında müdahale ederek alevleri ve dumanı kontrol altına aldı. IndiGo tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yolcuların panik yaşadığı, ancak kabin ekibinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Uçak daha sonra güvenli iniş için Haydarabad yönüne çevrildi.

iniş ve yolcu düzenlemeleri:

Uçuş, Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indirildi. IndiGo yetkilileri, iniş sonrası yolcuların Chennai'ye ulaşımı için alternatif bir uçak ayarlandığını açıkladı. Şirketin açıklamasında olayla ilgili daha geniş bir soruşturma yapılacağı ifade edildi.

Firma ve havalimanı yetkilileri tarafından yolcuların güvenliği öncelikli tutuldu ve olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Olayla ilgili sağlık veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

güvenlik perspektifi:

Taşınabilir şarj cihazları içerdikleri lityum piller nedeniyle uçak içi güvenlik açısından risk oluşturabiliyor; bu tür cihazların taşınması ve saklanması konusunda havayolu kurallarına uyulması önem taşıyor. Olay, kabin içi elektronik cihazların güvenliği ve yolcu bilincinin önemi konusunda yeniden hatırlatıcı oldu.

Hindistan’da bir yolcu uçağı, kabinde bulunan taşınabilir şarj cihazı (power bank) patlaması...

Hindistan’da bir yolcu uçağı, kabinde bulunan taşınabilir şarj cihazı (power bank) patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor
images

Efeler’de kadın üretimi 63 lezzete ulaştı
images

Devlet Memurları Konfederasyonu uluslararası diplomaside yerini güçlendirdi
images

Her adımda daha sağlıklı: Elazığ'da yürüyüşle obeziteye dikkat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'nın beyaz elması tarladan sofraya coğrafi işaretli kabak serüveni

Çerkezköy'de baba-kız atölyesi: oyun ve tasarımla bağ güçlendirme

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor

Üyelerin görüşüyle şekillenen projeler: Şenol Arslan'ın borsa seçim turu

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı