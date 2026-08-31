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Melih Geçek duruşmada: 17 aydır kanıtsız iddialarla tutukluyum, tahliye istiyorum

’İstanbul Senin’ uygulamasından sorumlu tutuklu Melih Geçek, 17 aydır tutuklu olduğunu, iddialarda kanıt olmadığını ve tahliye talep ettiğini söyledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Melih Geçek duruşmada: 17 aydır kanıtsız iddialarla tutukluyum, tahliye istiyorum

Ekrem İmamoğlu davasının ikinci duruşmasında savunma

Davanın ikinci duruşmasının 8’inci gününde, ’İstanbul Senin’ uygulamasının organizasyonundan sorumlu olduğu belirtilen ve iddianamede örgüt üyesi olarak geçen tutuklu sanık Melih Geçek mahkeme önünde savunma yaptı. Duruşmada sanıklar ve avukatların tahliye talepleri değerlendiriliyor.

Sanığın savunma noktaları:

Geçek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek 17 aydır tanık beyanlarına dayalı, kanıtsız iddialar nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi. İddianamede kendisinin bir örgüt üyesi veya yöneticisi olarak cezalandırılmasının istendiğini ancak bunun ispatına dair somut bir bulgu bulunmadığını vurguladı. Geçek, kendisinden örgüt yöneticisinin telefonunu gizlediği iddia edildiğini ancak hangi telefonun nasıl gizlendiğine dair bir açıklama olmadığını ifade etti.

Ek savunmasında, herhangi bir icra kurulu toplantısına katılmadığını belirten Geçek, kendisinden çok daha fazla eylemden yargılanan bazı şahısların tutuksuz olduklarını veya dava sürecinde tahliye edildiklerini söyledi. Ayrıca tutuklanmadan önce son 6 ay genel müdürlük yaptığını ve mesleğiyle ilgili bir suçlamanın bulunmadığını belirterek tahliye talep etti.

Duruşma takvimi ve beklenti:

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla ve tahliye taleplerinin değerlendirilmesiyle yarın devam edecek. Geçek, davanın bitme aşamasında olduğunu ve artık toplanacak delil kalmadığını ileri sürdü.

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'İstanbul Senin' uygulamasının organizasyonundan sorumlu olan sanık savunma yaptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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