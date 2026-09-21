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Tarımdan sofraya pestisit kontrolü: Kırklareli'de saha denetimleri devam ediyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde saha denetimleri ve numune alımıyla tüketicilere güvenli ürün ulaştırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarımdan sofraya pestisit kontrolü: Kırklareli'de saha denetimleri devam ediyor

Denetimler ve amaç:

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tüketicilere güvenli ve pestisit kalıntısı bulunmayan tarım ürünleri ulaştırılmasını sağlamak amacıyla saha denetimlerini sürdürüyor. Çalışmalar, hem üretici hem de tüketici güvenliğini gözeten bir yaklaşım içeriyor.

Uygulanan yöntemler:

Denetimler Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında yürütülüyor. Bu çerçevede teknik ekipler ürünlerden numune alma işlemleri gerçekleştiriyor ve elde edilen numuneler üzerinden pestisit kalıntısı olup olmadığı kontrol ediliyor. Analiz sonuçları, üretim süreçlerinin izlenmesi açısından referans oluşturuyor.

Bilgilendirme ve devam eden çalışmalar:

İl Müdürlüğü teknik personeli, yalnızca denetim yapmakla kalmayıp üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yürütüyor. Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği vurgulanırken, amaç tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimini güvence altına almak olarak belirtiliyor.

Bu düzenli saha çalışmaları, tarımsal üretimde pestisit kullanımına ilişkin farkındalığı artırmayı ve tedarik zincirinde güvenilirliği güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik ekiplerin rutin kontrolleri, hasat öncesi risklerin erken tespiti bakımından önem taşıyor.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, TÜKETİCİLERE GÜVENLİ VE PESTİSİT...

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, TÜKETİCİLERE GÜVENLİ VE PESTİSİT KALINTISI BULUNMAYAN TARIM ÜRÜNLERİNİN ULAŞTIRILMASI AMACIYLA SAHA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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