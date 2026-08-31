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Eskişehir istikametinde çekici tır ile otomobil çarpıştı, trafik kısmen aksadı

Eskişehir-Bursa kara yolunda dün gece 11 UB 881 plakalı çekici tır ile 16 CCN 250 plakalı otomobil çarpıştı; şans eseri yaralanma olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir istikametinde çekici tır ile otomobil çarpıştı, trafik kısmen aksadı

kaza ayrıntıları:

Olay, dün gece Eskişehir-Bursa kara yolunun Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 UB 881 plakalı çekici tır ile 16 CCN 250 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde belirgin maddi hasar oluşurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

soruşturma ve trafik:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden ekipler, yolu kontrol altına alarak kısa süreli trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kaza nedeniyle güzergahta kısa süreli aksama yaşandı. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlatırken, trafiğin normale dönmesi için araçların kaldırılması ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yetkililer, kazanın sebebinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürücülerden, benzer durumlarda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

ESKİŞEHİR-BURSA KARAYOLUNDA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

ESKİŞEHİR-BURSA KARAYOLUNDA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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