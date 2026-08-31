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Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı

Samsun'da bir kuyumcuda yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve illeri dolaşan şüpheli, çalıntıdan elde edilen 60 bin TL ile yakalandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, bir kuyumcuda müştekiyi oyalayarak tezgâh üzerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın ardından işletme yetkilileri durumu polise bildirdi.

Soruşturma ve yakalama:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da ikamet eden ve 6 suç kaydı bulunan Aydın B.(52) olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen nakit paranın mağdura teslim edileceğini bildirdi. Yakalama işlemi sırasında ele geçirilen para ve olayla ilgili deliller emniyetteki işlemlere konu oldu.

Diğer illerdeki olaylar ve adli süreç:

Polis sorgulamalarında, Aydın B.'nin Temmuz ayında Çankırı ve Tokat illerinde gerçekleştirilen kuyumcu hırsızlıkları nedeniyle firari olarak arandığı belirlendi. Şüphelinin İstanbul'da ikamet ettiği ve illeri dolaşarak kuyumculardan hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan Aydın B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.

SAMSUN’DA BİR KUYUMCUDA MÜŞTEKİYİ OYALAYARAK YAKLAŞIK 100 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALAN...

SAMSUN’DA BİR KUYUMCUDA MÜŞTEKİYİ OYALAYARAK YAKLAŞIK 100 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALAN AHMET B.(52), HIRSIZLIKTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 60 BİN TL NAKİT PARAYLA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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