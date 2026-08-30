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Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

Eskişehir'de 30 ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Vilayet Meydanı'ndaki çelenk töreni ve Atatürk Bulvarı'ndaki geçit töreniyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

Eskişehir'de 30 Ağustos törenleri

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kentte düzenlenen resmi törenlerle anıldı. Kutlamalar sabah saatlerinde Vilayet Meydanı'ndaki çelenk sunumuyla başladı ve katılımcılar Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu.

Törenin başlangıcı ve protokol:

Vilayet Meydanı'ndaki çelenk törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür katıldı. Sunum ve kabul töreninin ardından kutlamalar, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreniyle devam etti.

Halkın ilgisi ve başkanın mesajı:

Geçit töreni ve gösteriler, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle büyük bir coşkuya sahne oldu. Resmi törene katılan protokol üyeleri özel araçla halkı selamladı; tören sonunda birçok vatandaş Başkan Ayşe Ünlüce ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlüce, törende şu ifadeleri kullandı: "Kahramanlıkla kazanılan, gururla kutlanan zaferin 104. yılı kutlu olsun".

30 Ağustos'un millet için taşıdığı önem vurgulanarak, kutlamalar birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu.

ESKİŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANIYOR....

ESKİŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANIYOR. TÖRENLERE KATILAN ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, "KAHRAMANLIKLA KAZANILAN, GURURLA KUTLANAN ZAFERİN 104. YILI KUTLU OLSUN" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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